Localizan a hombre sin vida en la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Un hombre fue encontrado sin vida la madrugada de este viernes 20 de febrero en el kilómetro 98 de la carretera que conecta Cuauhtémoc con Chihuahua. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad tras recibirse el reporte a las 04:40 horas sobre una persona tirada a un costado de la cinta asfáltica.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Se trata de un hombre de complexión delgada, tez clara y aproximadamente 1.70 metros de estatura, quien vestía playera roja, pantalón de mezclilla azul y calzado negro. Presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el rostro y tenía las manos atadas hacia la espalda.

Sobre el cuerpo fue localizado un cartón con un mensaje de advertencia presuntamente firmado por un grupo del crimen organizado. En el área no se encontraron casquillos percutidos, por lo que se presume que el lugar pudo haber sido utilizado únicamente para abandonar el cadáver.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de personal de la Zona Occidente y peritos especializados en homicidios. El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su identificación oficial.