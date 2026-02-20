Chihuahua

20.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Localizan a hombre sin vida en la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua

Un hombre fue encontrado sin vida la madrugada de este viernes 20 de febrero en el kilómetro 98 de la carretera que conecta Cuauhtémoc con Chihuahua. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad tras recibirse el reporte a las 04:40 horas sobre una persona tirada a un costado de la cinta asfáltica.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Se trata de un hombre de complexión delgada, tez clara y aproximadamente 1.70 metros de estatura, quien vestía playera roja, pantalón de mezclilla azul y calzado negro. Presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el rostro y tenía las manos atadas hacia la espalda.

Sobre el cuerpo fue localizado un cartón con un mensaje de advertencia presuntamente firmado por un grupo del crimen organizado. En el área no se encontraron casquillos percutidos, por lo que se presume que el lugar pudo haber sido utilizado únicamente para abandonar el cadáver.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de personal de la Zona Occidente y peritos especializados en homicidios. El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su identificación oficial.

Gasolina y diésel en México mantienen impuestos máximos por 46 semanas consecutivas

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Nuevo enfrentamiento en Atascaderos, Guadalupe y Calvo deja al poblado en alarma

Chihuahua se prepara para la Polka Monumental 2026

Fortalece Diputada Joss Vega educación en Primaria Antonio Quevedo Caro con Programa Juntos Construimos

Marco Bonilla y Karina Olivas participan en el “Baile de Corazones” con personas adultas mayores
Chihuahua estrena unidad móvil de NutriChihuahua para atención alimentaria itinerante
Fortalece SSPE gestión documental con visita al Archivo General Municipal de Puebla
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acelera remodelaciones ante la Copa Mundial 2026
Llama Cuauhtémoc Estrada a retomar sesiones presenciales en el Congreso, la curul no debe ser home office
Rusia recluta soldados kenianos ofreciendo ciudadanía y pagos para la guerra en Ucrania
Fechac entrega la Presea Samuel Kalisch a Enrique Terrazas Torres por su impacto social en Chihuahua
Hijo de exsenador desaparece en Colima y presuntamente es hallado calcinado en Jalisco

Municipios

Más Noticias

Tenemos frío intenso en Chihuahua: Temosáchic registra -2.4°C
Gobierno federal abre recepción de apoyos para productores de maíz en Guanajuato y Chihuahua
Elba Esther Gordillo pagará 19.2 mdp al SAT por ingresos no declarados