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Viernes 9 de octubre de 2026

Localizan a hombre sin vida y con huellas de violencia en Granjas Sacramento

Un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin vida la mañana de este viernes en un predio baldío de la colonia Granjas Sacramento, al norte de la ciudad.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Esperanza y Carla. La víctima, de complexión robusta y tez morena, vestía una playera morada, short a cuadros y calcetines blancos.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia, entre ellas un torniquete alrededor del cuello, golpes contusos y aparentes lesiones producidas por un arma blanca.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y, tras confirmar el fallecimiento, acordonaron el área.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del homicidio.

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