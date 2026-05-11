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Lunes 11 de mayo de 2026

Localizan a pareja ejecutada en la colonia Diego Lucero; investigan posible "picadero"

Una intensa movilización policial se registró este lunes al norte de la ciudad, tras el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida al interior de un domicilio en la colonia Diego Lucero. Ambos cuerpos presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle César Sandino, entre las calles Lucha Popular y Jacinto Canek. Según los primeros reportes de las autoridades:

Escena del crimen: El cuerpo del hombre fue localizado en el área de la sala, mientras que la mujer se encontraba en una de las habitaciones.

Identidad: Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente.

Evidencia: Elementos periciales aseguraron la zona para el levantamiento de casquillos y otras pruebas balísticas.

Vecinos del sector señalaron de manera extraoficial que el inmueble era frecuentado como un presunto punto de venta y consumo de drogas, dato que ya es integrado por la Fiscalía General del Estado a las indagatorias para determinar el móvil del doble homicidio.

Al sitio arribó personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes se encargaron del levantamiento de los cuerpos para su traslado a las instalaciones del C4, donde se les practicará la necropsia de ley.

La zona permaneció acordonada por agentes de diversas corporaciones policiales mientras se realizaba el peritaje correspondiente.

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