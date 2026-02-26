El Estado

22.63°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

La Fiscalía de Distrito Zona Centro confirmó la localización con vida de tres hermanos que habían sido privados de la libertad el miércoles en el fraccionamiento Álamos, en el municipio de Aldama.

Según el reporte, los hombres regresaron por su propio pie durante la madrugada de este jueves y se encuentran en buen estado de salud, tras verificarse su situación mediante las indagatorias correspondientes.

Por motivos de seguridad, la familia solicitó que no se dieran a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y que, de manera paralela, se mantiene la búsqueda de otro hombre que desapareció en el mismo fraccionamiento en un incidente similar.

Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027

Municipios

