Localizan cuerpo en descomposición en campo menonita de Cuauhtémoc

Martes 17 de marzo de 2026

Esta tarde fue localizado un cuerpo en estado de descomposición en un cuerpo de agua ubicado en el Campo Menonita 34, sin que por el momento se conozca la causa de la muerte.

El hallazgo se reportó alrededor de la 1:30 p.m., en un presón ubicado en la periferia del campo, cerca del entronque a Carichí y la carretera a La Junta. Según información preliminar, el cuerpo llevaba varios días en el lugar, de acuerdo con el grado de descomposición.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar si se trata de una muerte violenta o accidental.

Al sitio acudieron elementos policiacos, personal forense y Bomberos del Campo Menonita Pampas, quienes auxiliaron en el rescate de los restos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del deceso.