Localizan cuerpo sin vida en camino hacia Anáhuac; investigan causas del deceso

Lunes 13 de abril de 2026

El cuerpo de un hombre sin vida, cuyas causas de muerte aún no han sido determinadas, fue localizado la mañana del domingo 12 de abril en un camino que conduce al seccional de Anáhuac.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, personal de investigación que acudió al lugar encontró el cuerpo de un masculino en la parte alta de un cerro, sin signos vitales.

La víctima fue descrita como un hombre de entre 60 y 65 años de edad, con una estatura aproximada de 1.75 metros. Vestía pantalón de vestir color caqui, cinto negro, playera interior del mismo tono y chamarra azul marino.

Durante la inspección inicial en el sitio, las autoridades informaron que no se apreciaban signos visibles de violencia, por lo que será la necropsia la que determine las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos e identificar oficialmente a la persona.