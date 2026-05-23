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Sábado 23 de mayo de 2026

Localizan dos hombres sin vida con huellas de violencia cerca del Libramiento

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este sábado tras el hallazgo de dos hombres sin vida en una zona de terracería ubicada en las inmediaciones de un rancho cercano al Libramiento de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar como primeros respondientes luego de recibir una alerta sobre la presencia de personas sin signos vitales. Al arribar, confirmaron la localización de dos masculinos, de aproximadamente 35 años de edad, quienes presentaban huellas de violencia.

Junto a los cuerpos fue encontrado un mensaje con contenido amenazante, presuntamente relacionado con actividades delictivas. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer detalles sobre el contenido del escrito como parte de las investigaciones en curso.

Los cuerpos fueron localizados a un costado de un mezquite, por lo que la zona fue acordonada de manera amplia para preservar posibles indicios y permitir el trabajo de los peritos.

Al sitio acudieron agentes de las áreas de Criminalística, elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como personal del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Los cuerpos serán trasladados a las instalaciones forenses para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con precisión las causas de muerte y contribuir a las investigaciones que encabezan las autoridades ministeriales.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el doble homicidio y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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