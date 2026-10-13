Localizan en Balleza predio presuntamente utilizado para fabricar explosivos artesanales

Martes 13 de octubre de 2026

Autoridades estatales y federales localizaron en el municipio de Balleza un predio presuntamente utilizado para la fabricación artesanal de explosivos, algunos de ellos adaptados para ser lanzados mediante drones, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Ángel Aguirre Rodríguez.

El funcionario explicó que el hallazgo se produjo luego de un enfrentamiento entre fuerzas militares y un grupo criminal, lo que derivó en el despliegue de un operativo conjunto con autoridades federales y ministeriales en una zona considerada estratégica.

Durante las acciones de búsqueda fueron localizadas herramientas, maquinaria y diversos indicios presuntamente relacionados con la elaboración de piezas y artefactos explosivos.

Aguirre Rodríguez señaló que se trata de la primera instalación de este tipo localizada en Chihuahua, situación que representa un nuevo reto para las corporaciones de seguridad encargadas de combatir a los grupos de la delincuencia organizada.

El titular de Seguridad Pública Estatal añadió que durante los últimos 61 meses se han asegurado alrededor de 9 mil 700 piezas y artefactos explosivos en territorio chihuahuense, cifra que, indicó, evidencia la dimensión de este tipo de amenazas.

Las autoridades mantienen operativos en la región con el objetivo de localizar a los responsables de los hechos violentos registrados recientemente y determinar qué grupo criminal estaría relacionado con el predio.

Finalmente, Aguirre Rodríguez aseguró que continuará la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para identificar a las personas y redes involucradas en la fabricación de explosivos, avanzar en la desarticulación de la estructura criminal y reforzar la seguridad en la zona.