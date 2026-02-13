Chihuahua

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

Localizan en Navolato los cuerpos de cinco hombres secuestrados en Ahome

Los restos de los cinco hombres que fueron privados de la libertad el pasado sábado en el municipio de Ahome fueron localizados al interior de una camioneta abandonada en Navolato.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cuerpos fueron encontrados en la batea del vehículo, el cual estaba sobre el acotamiento de la Autopista Culiacán–Navolato, a la altura de la sindicatura de San Pedro. Peritos realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar y posteriormente trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense para llevar a cabo el proceso de identificación formal.

Las víctimas habían sido secuestradas el sábado en la carretera Los Mochis–Ahome. Entre ellas se encontraban dos hermanos y un padre con su hijo. En un primer momento también fue privada de la libertad una mujer, quien horas más tarde fue liberada con visibles signos de violencia.

Se informó que las personas afectadas, integrantes de una misma familia, viajaban desde Mazatlán con destino a la Villa de Ahome cuando fueron interceptadas.

Las fichas de búsqueda fueron emitidas para Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años; Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años; los hermanos Juan Antonio Soto Espain, de 29 años, y José Ángel Soto Espain, de 17 años; así como Heriberto López Díaz, de 30 años.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

