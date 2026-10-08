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Jueves 8 de octubre de 2026

Localizan fragmentos óseos con huellas de fuego durante rastreo en Madera

Madera, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó sobre la localización de fragmentos óseos con alteración térmica durante un operativo de rastreo y búsqueda realizado en un camino que conduce del ejido La Norteña al Rancho El Arco, en el municipio de Madera.

El hallazgo se realizó en el paraje conocido como La Lazada, donde las autoridades detectaron un área con rastros de quema. En el lugar fueron encontrados diversos fragmentos óseos, casquillos percutidos de distintos calibres y restos de neumáticos consumidos por el fuego.

La zona se encontraba parcialmente cubierta por vegetación, por lo que fue asegurada para efectuar una inspección detallada, así como la fijación y levantamiento de los restos y demás indicios de interés criminalístico.

Las labores forman parte del seguimiento a distintas carpetas de investigación relacionadas con personas reportadas como ausentes o desaparecidas en el municipio de Madera y localidades cercanas.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de criminalística de campo, un binomio canino y elementos de la Unidad Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes de Cuauhtémoc.

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