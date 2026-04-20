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Lunes 20 de abril de 2026

Localizan manta con mensaje amenazante en el Periférico de la Juventud

Una manta con un mensaje presuntamente amenazante dirigido a una mujer fue localizada la mañana de este lunes en la ciudad de Chihuahua, en las inmediaciones de la Torre Santa Fe, sobre el Periférico de la Juventud.

El hallazgo generó expectación entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona, debido a que la lona fue colocada en un punto visible, lo que facilitó su rápida difusión.

Hasta el momento, no se reporta presencia de elementos de seguridad en el lugar ni acciones inmediatas para el retiro del mensaje. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial, por lo que se desconoce el origen del mensaje y si guarda relación con algún evento delictivo.

El caso se mantiene sin información oficial adicional al cierre de esta edición.

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