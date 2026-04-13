Localizan manta con señalamientos delictivos en Ciudad Juárez; autoridades investigan

Lunes 13 de abril de 2026

Una manta con mensajes que señalan a un presunto generador de violencia fue localizada durante la madrugada en Ciudad Juárez, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El hallazgo ocurrió poco antes de la 01:00 horas en el cruce de las calles Portal de San Antonio y Monte de Toledo, donde elementos del Distrito Valle acudieron tras recibir el reporte de la colocación de una lona en una malla ciclónica.

En el lugar, los agentes encontraron una manta blanca y una pinta con aerosol en una pared cercana, en las que se señalaba a un individuo como presunto responsable de diversos delitos, entre ellos agresiones recientes ocurridas en la colonia Melchor Ocampo, donde una persona perdió la vida y otra más resultó gravemente herida.

De acuerdo con el reporte policial, el mensaje también hacía referencia a la posible participación del señalado en otros hechos delictivos; sin embargo, las autoridades no han confirmado la veracidad de dichas acusaciones, por lo que ya se inició la investigación correspondiente.

Los elementos municipales procedieron a retirar la manta y dieron aviso a la Agencia Estatal de Investigación, instancia que continuará con las indagatorias para esclarecer el origen y contenido del mensaje.