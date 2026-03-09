El Estado

15.96°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique

A casi cinco meses de su desaparición, la Fiscalía de la Zona Occidente informó que la osamenta encontrada en Selayvo, municipio de Urique, podría corresponder a Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, encuestador del INEGI de 66 años.

El pasado 9 de octubre, Jorge Gabriel salió de su base de trabajo en Guagueyvo, Urique, y al día siguiente se reportó su ausencia, ya que no llegó a su destino ni regresó a la base.

Tras la desaparición se desplegaron operativos de búsqueda permanentes en la región, sin resultados inmediatos.

El jueves, la Fiscalía General confirmó la localización de la osamenta junto con artículos personales, que hoy la autoridad aseguró pertenecen al encuestador desaparecido.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

CFE incrementa ligeramente cargos de generación en febrero, tras tres meses de reducción
Presentan a ocho personas detenidas por generar disturbios en marcha del 8M en Chihuahua
Contratista de Pemex organiza fiesta de XV años con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo
Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua
Turquía intercepta segundo misil iraní en su espacio aéreo y advierte sobre medidas contra amenazas
Hijos de “El Chapo” encabezan la lista de mexicanos más buscados por EU tras la muerte de “El Mencho”
Violentos enfrentamientos en el este de Líbano tras intento de desembarco israelí
Miguel Riggs, Brenda Ríos y César Komaba, señalados durante la marcha del 8M en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años
Precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.54 pesos por litro
Manque Granados dialoga con economistas de Chihuahua sobre retos económicos y reformas legislativas