Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique

Lunes 9 de marzo de 2026

A casi cinco meses de su desaparición, la Fiscalía de la Zona Occidente informó que la osamenta encontrada en Selayvo, municipio de Urique, podría corresponder a Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, encuestador del INEGI de 66 años.

El pasado 9 de octubre, Jorge Gabriel salió de su base de trabajo en Guagueyvo, Urique, y al día siguiente se reportó su ausencia, ya que no llegó a su destino ni regresó a la base.

Tras la desaparición se desplegaron operativos de búsqueda permanentes en la región, sin resultados inmediatos.

El jueves, la Fiscalía General confirmó la localización de la osamenta junto con artículos personales, que hoy la autoridad aseguró pertenecen al encuestador desaparecido.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.