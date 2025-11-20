Localizan restos de hombre desaparecido hace 21 años en Connecticut

Jueves 20 de noviembre de 2025

Después de más de dos décadas sin respuestas, la familia de Robert Cavanaugh obtuvo finalmente un cierre. Los restos del hombre, desaparecido la víspera de Navidad de 2004, fueron hallados en un lago de Connecticut, junto con el vehículo que conducía el día de su desaparición.

El hallazgo ocurrió la tarde del 5 de octubre de 2025, cuando elementos del Departamento de Bomberos de Manfield detectaron restos humanos flotando en el agua. La Unidad de Delitos Graves del Distrito Este inició de inmediato una investigación, desplegando equipos de buceo, unidades caninas y personal de respuesta a emergencias para recuperar el cuerpo y ampliar la búsqueda.

Seis días después, especialistas regresaron al lago y localizaron más restos, así como una camioneta sumergida. El vehículo —un Mazda B2300 modelo 1996— fue extraído y analizado el 22 de octubre. Entre la evidencia procesada se encontraron pases de estacionamiento, una etiqueta con nombre y la matrícula, todos coincidentes con el expediente de Cavanaugh, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2004.

La investigación incluyó el examen de prendas halladas junto a los restos y características anatómicas específicas. Uno de los indicios decisivos fue una cirugía en el hombro, que permitió una identificación preliminar, confirmada posteriormente mediante ADN el 13 de noviembre de 2025, informó la Policía Estatal de Connecticut.

Para la hija de la víctima, Diana Cavanaugh, la recuperación del cuerpo de su padre representa el cierre de una herida abierta durante más de veinte años. En declaraciones al medio local CT Insider, explicó que Robert tenía 51 años cuando desapareció y trabajaba para el Departamento de Correcciones estatal, dedicándose a servir a la comunidad.

La familia también ha destacado la importancia de hablar sobre los retos de salud mental, ya que Cavanaugh enfrentaba problemas en sus últimos años. La policía indicó que había indicios de que el hombre habría dejado una nota de suicidio antes de su desaparición.

Tras la confirmación forense y la recuperación de toda la evidencia posible, las autoridades declararon el caso como oficialmente cerrado, agradeciendo la colaboración de todas las agencias involucradas.