Internacional

16.5°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Localizan restos de hombre desaparecido hace 21 años en Connecticut

Después de más de dos décadas sin respuestas, la familia de Robert Cavanaugh obtuvo finalmente un cierre. Los restos del hombre, desaparecido la víspera de Navidad de 2004, fueron hallados en un lago de Connecticut, junto con el vehículo que conducía el día de su desaparición.

El hallazgo ocurrió la tarde del 5 de octubre de 2025, cuando elementos del Departamento de Bomberos de Manfield detectaron restos humanos flotando en el agua. La Unidad de Delitos Graves del Distrito Este inició de inmediato una investigación, desplegando equipos de buceo, unidades caninas y personal de respuesta a emergencias para recuperar el cuerpo y ampliar la búsqueda.

Seis días después, especialistas regresaron al lago y localizaron más restos, así como una camioneta sumergida. El vehículo —un Mazda B2300 modelo 1996— fue extraído y analizado el 22 de octubre. Entre la evidencia procesada se encontraron pases de estacionamiento, una etiqueta con nombre y la matrícula, todos coincidentes con el expediente de Cavanaugh, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2004.

La investigación incluyó el examen de prendas halladas junto a los restos y características anatómicas específicas. Uno de los indicios decisivos fue una cirugía en el hombro, que permitió una identificación preliminar, confirmada posteriormente mediante ADN el 13 de noviembre de 2025, informó la Policía Estatal de Connecticut.

Para la hija de la víctima, Diana Cavanaugh, la recuperación del cuerpo de su padre representa el cierre de una herida abierta durante más de veinte años. En declaraciones al medio local CT Insider, explicó que Robert tenía 51 años cuando desapareció y trabajaba para el Departamento de Correcciones estatal, dedicándose a servir a la comunidad.

La familia también ha destacado la importancia de hablar sobre los retos de salud mental, ya que Cavanaugh enfrentaba problemas en sus últimos años. La policía indicó que había indicios de que el hombre habría dejado una nota de suicidio antes de su desaparición.

Tras la confirmación forense y la recuperación de toda la evidencia posible, las autoridades declararon el caso como oficialmente cerrado, agradeciendo la colaboración de todas las agencias involucradas.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada

Adiós a “Doña Rafa”, el alma de los burritos en el Cobach 2

Regidores del PAN reconocen el apoyo del alcalde Marco Bonilla en la primera Posada de Deportistas del Municipio
Sheinbaum encabeza Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
José Luis Villalobos reconoce aporte de la guía "Viva Chihuahua" a la difusión turística de la capital
Lupita Borruel impulsa jornada de salud para jubilados de Telmex en coordinación con IMPAS y Secretaría de Salud
Localizan a dos hombres ejecutados y una camioneta incinerada en Nonoava
Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE, a los 75 años
Senado eroga más de 27 mil pesos para retrato de Gerardo Fernández Noroña, generando controversia sobre austeridad
Presentan “Mi Entorno Rosa”, programa comunitario para prevenir adicciones desde los hogares

Municipios

Más Noticias

Apoya Estado con paquetes de alimento a habitantes de comunidades de Carichí
Plagian a conductor y le roban camioneta en la vía corta Chihuahua–Parral
Hoy cierra la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior del Estado