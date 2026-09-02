Localizan restos óseos calcinados durante operativo de búsqueda en Madera

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Madera, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente localizó restos óseos con alteración térmica, así como diversos indicios de interés criminalístico, durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas realizado en el municipio de Madera.

El hallazgo ocurrió en la brecha conocida como Laguna El Tres, donde elementos de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes realizaron un recorrido pedestre de aproximadamente tres kilómetros.

En el lugar fueron encontrados neumáticos quemados, restos óseos y siete casquillos calibre 7.62 x 39 milímetros. También se aseguró un anillo metálico color plata con una piedra blanca y parte de unas esposas policiales.

Los indicios fueron trasladados a Servicios Periciales y Ciencias Forenses para realizar los estudios correspondientes y avanzar en su posible identificación y relación con carpetas de investigación por desaparición.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con los operativos de búsqueda en la región para esclarecer casos de personas desaparecidas y brindar certeza a sus familias.