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Viernes 10 de abril de 2026

Localizan restos óseos durante cateo por caso de mujer desaparecida en 2023

El cateo realizado en una vivienda de la colonia Dale formó parte de las acciones de búsqueda de Zayra Ivette Ordóñez Mendoza, joven de 23 años reportada como desaparecida desde 2023 en la ciudad de Chihuahua.

Durante la intervención, autoridades localizaron restos óseos femeninos enterrados bajo una plancha de concreto en el patio del domicilio ubicado en la Privada de Ochoa. Según los primeros reportes, la osamenta habría permanecido aproximadamente dos años en el lugar, periodo que coincide con la desaparición de la joven.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM), con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes aseguraron el área mientras peritos realizaban la extracción y procesamiento de los restos.

Aunque la identidad aún no ha sido confirmada, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses llevará a cabo los estudios correspondientes para determinar si pertenecen a Zayra Ivette y así avanzar en el esclarecimiento del caso.

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