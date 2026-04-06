Localizan sano y salvo a hombre reportado como ausente desde marzo: Fiscalía Zona Centro

Lunes 6 de abril de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) informó la localización de Jesús B. D., de 45 años, quien había sido reportado como ausente por sus familiares desde mediados de marzo.

De acuerdo con el expediente, el hombre fue visto por última vez el 17 de marzo, cuando salió de su vivienda ubicada en la colonia Sahuaros. Tras perder comunicación con él, sus familiares acudieron ante las autoridades para formalizar el reporte, lo que activó los protocolos de búsqueda de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas.

Luego de semanas de labores de rastreo e indagatorias, agentes de la Fiscalía lograron ubicarlo durante la noche del sábado 4 de abril, confirmando que se encontraba sano y salvo.

Al comparecer ante el Ministerio Público, Jesús B. D. declaró que su ausencia fue voluntaria, y afirmó que no fue víctima de ningún delito durante el tiempo que permaneció fuera de su hogar.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes para la localización de personas reportadas como ausentes, con el fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias chihuahuenses.