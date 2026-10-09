Localizan sin vida a estudiante de 13 años reportado desaparecido en Mazatlán

Viernes 9 de octubre de 2026

Mazatlán, Sinaloa.- El estudiante Marco Alejandro Hernández Flores, de 13 años, fue localizado sin vida y con impactos de arma de fuego, tres días después de haber sido reportado como desaparecido.

De acuerdo con el colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C., el adolescente desapareció el martes tras salir de su domicilio en la colonia Lomas del Ébano.

El hallazgo ocurrió luego de que autoridades recibieran un reporte por un ataque armado en la avenida Francisco Madero Herrera, en dirección a la colonia La Sirena, cerca del camino al basurón municipal. En el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos.

Posteriormente, la Escuela Secundaria Leyes de Reforma, donde estudiaba Marco Alejandro, confirmó su identidad y expresó sus condolencias por el fallecimiento.

El caso ha generado consternación en Mazatlán y se suma a otros reportes recientes de desapariciones en la ciudad. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.