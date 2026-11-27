Viernes 27 de noviembre de 2026

La víctima, de 45 años de edad, había salido de su domicilio para cuidar ganado caprino; falleció por asfixia por sumersión.

Urique, Chih.– El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la noche del jueves 26 de noviembre en el río Urique, en el lugar conocido como Verano Largo.

Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudieron al sitio tras recibir una notificación por parte de agentes de Seguridad Pública Municipal de la localidad de Tubares.

La víctima fue identificada como Domingo M. O., de 45 años de edad, con domicilio en la comunidad de Verano Largo.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, el hombre había sido visto por última vez el pasado 22 de noviembre, cuando salió a cuidar sus chivas, sin que desde entonces se tuviera conocimiento de su paradero.

Fue hasta la noche del jueves cuando sus familiares fueron informados sobre la localización de su cuerpo en el río.

Personal del Servicio Médico Forense determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión.