Localizan sin vida a menor tras más de 77 horas de búsqueda en Camargo

Miércoles 22 de abril de 2026

Camargo, Chih.– Luego de más de tres días de labores ininterrumpidas, autoridades localizaron y recuperaron el cuerpo del menor Enrique Maldonado Sánchez, de 15 años de edad, quien había sido arrastrado por la corriente del río Conchos.

El hallazgo se realizó en el canal de riego 005, en el municipio de Camargo, tras un operativo que se extendió por más de 77 horas y que involucró a diversos cuerpos de rescate.

De acuerdo con los reportes, el menor fue arrastrado por el río en el sector conocido como El Edén, lo que activó un intenso despliegue de búsqueda en la región.

Tras la recuperación del cuerpo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Servicio Médico Forense realizaron los procedimientos correspondientes, así como el levantamiento y traslado de los restos.

Las autoridades concluyeron las labores en la zona, mientras se espera la confirmación oficial de las causas del fallecimiento.