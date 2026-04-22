El Estado

17.14°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 22 de abril de 2026

Localizan sin vida a menor tras más de 77 horas de búsqueda en Camargo

Camargo, Chih.– Luego de más de tres días de labores ininterrumpidas, autoridades localizaron y recuperaron el cuerpo del menor Enrique Maldonado Sánchez, de 15 años de edad, quien había sido arrastrado por la corriente del río Conchos.

El hallazgo se realizó en el canal de riego 005, en el municipio de Camargo, tras un operativo que se extendió por más de 77 horas y que involucró a diversos cuerpos de rescate.

De acuerdo con los reportes, el menor fue arrastrado por el río en el sector conocido como El Edén, lo que activó un intenso despliegue de búsqueda en la región.

Tras la recuperación del cuerpo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Servicio Médico Forense realizaron los procedimientos correspondientes, así como el levantamiento y traslado de los restos.

Las autoridades concluyeron las labores en la zona, mientras se espera la confirmación oficial de las causas del fallecimiento.

Senador propone citar a Gobernadora y Fiscal de Chihuahua por caso de agentes de EU

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investigan posible participación de la CIA tras muerte de agentes en Chihuahua

Fortalece Isela Martínez lazos con el Museo Comunitario Tarike para impulsar su continuidad

Colocan inflables con figuras del PRI en la ciudad de Chihuahua

Operativo en carretera Aldama–Ojinaga permite recuperar dos vehículos robados
Incendian viviendas en comunidades de Chihuahua; investigan posible agresión a pobladores
Pemex quema 42% del gas que produce pese a reservas limitadas: experto
Destaca regidor impacto de mega narcolaboratorio desmantelado en la Sierra de Chihuahua
Rubrum posiciona a César Jáuregui como puntero rumbo a la alcaldía de Chihuahua
Cae producción de plata y plomo en Chihuahua; zinc muestra ligero repunte
Congreso desconoce convenio con agentes de EU en Chihuahua
Identifican a estadounidenses fallecidos en accidente en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Fiscalía General del Estado de Chihuahua informará sobre muerte de agentes de EU
Fortalece Isela Martínez lazos con el Museo Comunitario Tarike para impulsar su continuidad
Claudia Sheinbaum confirma posible colaboración de agentes de EU en caso de Chihuahua