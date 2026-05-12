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Martes 12 de mayo de 2026

Localizan sin vida a persona privada de la libertad en tramo Aldama-Ojinaga

La Fiscalía de la Zona Centro informó que una de las personas que fue privada de la libertad durante los hechos violentos registrados entre el 20 y 21 de abril en el tramo carretero de Aldama a Ojinaga fue localizada sin vida la semana pasada en un camino del municipio de Coyame.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en las comunidades de Pueblito y Falomir, donde tres personas fueron privadas de la libertad por sujetos armados.

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, detalló que tras estos hechos las autoridades reforzaron la presencia de seguridad en la región.

Asimismo, señaló que en las últimas semanas no se han registrado nuevos incidentes de violencia similares en esa zona, aunque las corporaciones de seguridad continúan con operativos y vigilancia permanente.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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