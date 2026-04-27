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Lunes 27 de abril de 2026

Localizan sin vida al cuarto minero tras derrumbe en Sinaloa

Autoridades confirmaron este lunes la localización sin vida de Isidro Beltrán, quien se desempeñaba como supervisor en la mina Santa Fe del Rosario, en Sinaloa, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal del derrumbe registrado el pasado 25 de marzo.

El trabajador, identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, fue reconocido oficialmente, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo los protocolos legales correspondientes para la recuperación del cuerpo.

Tras el accidente, decenas de trabajadores quedaron atrapados; la mayoría logró ser rescatada en las primeras horas. Sin embargo, cuatro mineros permanecieron al interior, lo que derivó en un operativo de búsqueda y rescate que se prolongó durante semanas.

Con este hallazgo, concluyen las labores para ubicar a los trabajadores que permanecían desaparecidos, en un hecho que ha generado consternación en la comunidad minera de la región.

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