El Estado

30.49°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de marzo de 2026

Logra Medina reforma histórica en materia de justicia para comunidades indígenas

El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, aprobó la iniciativa del diputado Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, para que autoridades judiciales puedan validar decisiones de las autoridades tradicionales de los pueblos originarios.

La reforma aprobada plantea que, a petición de las partes, los tribunales convencionales puedan revisar sanciones que bajo sus propios sistemas normativos imponen a las faltas que afectan la convivencia comunitaria.

Uno de los objetivos centrales de la reforma es fortalecer los sistemas normativos comunitarios, así como evitar que, cuando un asunto haya sido juzgando en las comunidades, no se impongan nuevas sanciones por la vía judicial.

Esta reforma histórica reconoce institucionalmente los sistemas normativos de los pueblos originarios e impulsa que puedan ser revisados para garantizar su apego a derechos humanos.

El dictamen que Medina presentó, proviene de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y pasó por un proceso de consulta abierta a integrantes de los pueblos originarios, lo que responde al compromiso a la obligación de escuchar a las comunidades para los procesos legislativos que afectan su forma de vida.

Medina agradeció la suma de todas las fuerzas políticas para hacer posible este hecho que protege desde la Ley y los Poderes del Estado, la organización y sistemas de justicia tradicionales de los pueblos originarios.

Productores advierten crisis en la producción y comercialización del frijol

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Concluye Sindicatura revisión a vehículos de transporte de basura de la ciudad

Detienen en Texas a Bertha Gómez de Duarte; permanece bajo custodia de ICE

Regidora del PAN impulsa donación de medicamentos en beneficio de pacientes de la Clínica Punta Oriente del IMPAS

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar
Trump anuncia que presentarán cargos adicionales contra Nicolás Maduro
Mantiene Coespris verificaciones a pipas de agua potable
Aprueba Congreso reforma al Código Municipal para impulsar apoyos a personas adultas mayores
Aseguran tres vehículos en Madera; dos tenían reporte de robo
Melania Trump presenta robot humanoide en la Casa Blanca y promueve su uso en la educación infantil
uscan a joven desaparecido en la colonia Villa Juárez; FGE solicita apoyo ciudadano
Sin información CSP de detención de Bertha Gómez

Municipios

Más Noticias

Jurado en Los Ángeles declara negligentes a Instagram y YouTube por diseño adictivo
Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo
El PT frena la revocación de mandato en el Senado y debilita parte del Plan B de Sheinbaum