Martes 17 de febrero de 2026

Logran estudiantes del Cecytech pase a mundial de robótica en Missouri

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytech), Plantel 21 de Riberas de Sacramento, lograron el 1er lugar en la categoría Seguidor de Línea Turbina en la XV Liga Latinoamericana de Robótica en Competencia, en Oaxaca, con lo que obtuvieron su pase al mundial de la especialidad a efectuarse en San Luis, Missouri.

El representativo chihuahuense está integrado por los alumnos Derek Zamarrón y Cesar Armendáriz con el equipo 401M, quienes dieron muestra de su preparación, talento y disciplina, al imponerse ante competidores de diversas instituciones educativas del continente.

Durante dicha justa, también destacaron los jóvenes Diego González y Sebastián Ledezma, con su robot “Pedro Manuel”, quienes alcanzaron el cuarto lugar en la categoría Sumo RC, rama de batalla de robots autónomos.

La directora general del subsistema, Adriana Ruiz, expresó su reconocimiento a los estudiantes y docentes poner en alto no solamente el nombre de Chihuahua, sino de todo el país.

“Cada triunfo en escenarios como el Robomatrix demuestra que en el Cecytech estamos formando jóvenes capaces de competir al más alto nivel internacional”, comentó.

Los representativos del Cecytech fueron guiados por quinto año consecutivo por la maestra Adriana Guadalupe Gutiérrez de la Rosa.

El concurso Robomatrix es organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y reúne equipos de todo el continente para competir en diversas categorías de robótica, como Sumo RC, Seguidor de Línea, RoboFut, Mini Sumo, entre otras.

