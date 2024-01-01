López Obrador reaparece y advierte que podría volver a las calles

Lunes 1ro de diciembre de 2025

El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente y aseguró que, aunque permanece retirado en su rancho La Chingada, en Palenque, existen motivos por los que estaría dispuesto a regresar a la actividad política y movilizarse nuevamente en las calles.

Mientras hablaba sobre la reducción de la pobreza durante su administración y sobre su rutina diaria para escribir su nuevo libro “Grandeza”, López Obrador enumeró tres razones por las que rompería su retiro:

La defensa de la democracia.

Señaló que regresaría si se presentaran “atentados contra la democracia”, comparables —dijo— con los fraudes electorales del pasado o con acciones de “oligarcas y corruptos”.

Proteger a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que volvería a la vida pública si existieran intentos de “golpe de Estado” o actos de acoso contra la actual Mandataria.

Defender la soberanía nacional.

Reiteró que México “no es colonia de ningún país extranjero” y que cualquier amenaza en ese sentido lo motivaría a salir nuevamente.

López Obrador ya había anticipado una postura similar en junio de 2024, en los últimos meses de su Presidencia, cuando advirtió que interrumpiría su retiro únicamente ante una crisis grave.

Consultada durante una gira por el estado de Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los dichos de su antecesor. Con una respuesta breve pero contundente, afirmó: “¡Somos fuertes!”