“Los Asesinos de Colosio”: una mirada profunda a un caso que marcó a México

Viernes 20 de marzo de 2026

A más de 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la serie documental Los Asesinos de Colosio, dirigida por José Ortiz y disponible en HBO Max, propone una exploración distinta: no solo reconstruye los hechos, sino que analiza la memoria, la verdad y las grietas del poder en torno al caso.

Dividida en tres episodios —“El Condenado”, “El Autor Intelectual” y “El Segundo Tirador”—, la producción reúne testimonios de familiares de la víctima, como su hermana Laura Elena Colosio Murrieta, así como del entorno del asesino confeso, Mario Aburto, incluyendo a su hermano José Luis Aburto Martínez.

Entre archivos periodísticos, policiales e imágenes de Lomas Taurinas, en Tijuana, el documental también aborda la participación de Carlos Salinas de Gortari y examina teorías sobre un segundo tirador, la corrupción en el gobierno y vínculos en los estratos priistas, así como la posible intervención de Genaro García Luna.

Cecilia Abraham, directora de Unscripted para Latin America & US Hispanic en Warner Bros. Discovery, destacó que la serie busca dar voz a quienes nunca fueron escuchados y acercar al espectador a la dimensión humana de los hechos: “Queríamos profundizar en los testimonios que construyen la narrativa desde un lugar humano, para que la gente se conecte y reflexione sobre el impacto histórico del magnicidio”.

Ortiz agregó que la producción evita juicios de valor, dejando que el público saque sus propias conclusiones sobre un caso que sigue siendo un tema pendiente en la memoria colectiva de México.