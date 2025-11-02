Internacional

Dodgers conquistan la Serie Mundial tras dramático Juego 7 ante Blue Jays

Los Ángeles, California. — Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial 2025 tras vencer 5-4 a los Blue Jays de Toronto en un emocionante séptimo juego que mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta la última jugada.

El duelo decisivo estuvo lleno de dramatismo. En la novena entrada, una espectacular atrapada de Andy Pages evitó una carrera clave y mantuvo vivas las esperanzas angelinas. Acto seguido, Will Smith conectó un jonrón crucial que igualó el marcador 4-4, forzando el encuentro a entradas extras.

El desenlace llegó en la undécima entrada, cuando los Dodgers lograron completar la remontada y sellaron la victoria con un oportuno batazo que puso cifras definitivas de 5-4. Un doble play defensivo en la parte baja del inning aseguró el título para la novena californiana.

Con esta victoria, Los Ángeles Dodgers suman su noveno campeonato de Serie Mundial y se proclaman bicampeones del “Rey de los Deportes”, consolidando una dinastía moderna en las Grandes Ligas.

La franquicia angelina, que había estado abajo 4-1 en el marcador, demostró nuevamente su temple y capacidad de reacción, escribiendo una nueva página dorada en su historia.

