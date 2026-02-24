Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada

Martes 24 de febrero de 2026

Los Dorados de Chihuahua ya conocen su camino dentro de la Copa León 450, torneo que se celebrará del 9 al 12 de abril en el Estadio Domingo Santana, en la capital guanajuatense, como parte de su preparación rumbo al inicio de la Liga Mexicana de Beisbol 2026.

El certamen contará con la participación de cuatro equipos considerados fuertes candidatos al título: Dorados de Chihuahua, Bravos de León, Diablos Rojos del México y Toros de Tijuana, lo que lo convierte en un parámetro importante para medir el nivel del conjunto chihuahuense antes del arranque de la temporada oficial.

El debut de los dirigidos por Homar Rojas será el jueves 9 de abril frente a los anfitriones Bravos de León a las 19:30 horas, marcando el inicio del calendario para la novena chihuahuense en tierras guanajuatenses.

El viernes 10 de abril, los Dorados enfrentarán a los Toros de Tijuana, uno de sus rivales directos en la Zona Norte, en un encuentro que servirá como termómetro ante un plantel que históricamente ha sido protagonista en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

La fase regular del torneo cerrará el sábado 11 de abril a las 13:00 horas contra los Diablos Rojos del México, actuales campeones del circuito, en un examen exigente para evaluar tanto el rendimiento colectivo como individual, previo a definir el roster definitivo.

Tras los tres encuentros, las semifinales se disputarán el domingo 12 de abril a las 13:00 horas, y la gran final se celebrará a las 17:30 horas, donde se conocerá al campeón de la Copa León 450.

Con este certamen, los Dorados completarán su preparación de cara a una temporada que promete intensidad y en la que buscarán acceder a los playoffs por primera vez desde su regreso a la liga en 2024.

La temporada oficial iniciará para Chihuahua el 17 de abril como visitante frente al Caliente de Durango, mientras que su primer compromiso en casa será el 24 de abril contra los Sultanes de Monterrey, en el Estadio Monumental, dando inicio a una serie de tres encuentros.