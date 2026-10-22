“Los dichos de Maru Campos hablan por sí mismos”: Sheinbaum sobre caso CIA en Chihuahua

Jueves 22 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy delicado” el operativo realizado en Chihuahua en el que murieron dos agentes estadounidenses y, al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de la gobernadora Maru Campos, sostuvo que “sus dichos hablan por sí mismos”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre una entrevista en la que Campos habló de reuniones de autoridades estatales con personal de agencias estadounidenses, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

“Es, desde nuestro punto de vista, muy delicado, más allá de una declaración o no, lo que ocurrió en Chihuahua hace un tiempo”, expresó la mandataria federal.

Sheinbaum cuestionó el objetivo y las condiciones del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, relacionado con un presunto laboratorio de metanfetaminas, y señaló que posteriormente se conoció que dos de las personas que murieron eran agentes estadounidenses que, según afirmó, no tenían autorización para participar y portaban armas.

La presidenta recordó que la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por estos hechos y que un juez otorgó una orden de aprehensión. Agregó que, de acuerdo con la información que tiene, existen otras carpetas de investigación que todavía no han concluido.

Al preguntarle si las declaraciones de Maru Campos podrían constituir una confesión o generar responsabilidad penal, Sheinbaum evitó adelantar una conclusión y señaló que corresponde exclusivamente a la FGR determinarlo.

“En términos de la comisión de un delito, quien resuelve si puede presentar una carpeta de investigación es la Fiscalía General de la República”, puntualizó.

Las declaraciones se producen mientras continúa el proceso judicial contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, relacionado con la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal.