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Martes 13 de octubre de 2026

Luis Aguirre asume la SSPE y promete fortalecer el modelo de seguridad en Chihuahua

En su primera conferencia de prensa como secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre refrendó su compromiso de fortalecer el modelo de seguridad en Chihuahua, dar continuidad al trabajo institucional y consolidar las capacidades operativas de la corporación.

El funcionario agradeció a la gobernadora Maru Campos la confianza para asumir esta responsabilidad y señaló que desempeñará el cargo con orgullo, humildad y plena conciencia del compromiso que representa servir a las familias chihuahuenses.

“La seguridad pública exige trabajo permanente, disciplina, preparación y una profunda vocación de servicio”, expresó Aguirre, quien destacó que los resultados dependen del profesionalismo, la coordinación y el compromiso del personal que integra las instituciones de seguridad.

El nuevo titular de la SSPE reconoció el trabajo de los subsecretarios, así como del personal operativo y administrativo, y llamó a mantener la coordinación para fortalecer a la corporación y mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

Aguirre cuenta con trayectoria en áreas de investigación criminal y seguridad pública en los ámbitos municipal, estatal y federal. Durante su paso por la Subsecretaría de Estado Mayor de la SSPE, participó en el desarrollo de capacidades institucionales y en la incorporación de herramientas tecnológicas y de inteligencia.

El secretario aseguró que su gestión estará enfocada en dar continuidad a las acciones que han fortalecido a la corporación, mejorar las capacidades policiales y mantener como prioridad la protección de las familias chihuahuenses.

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