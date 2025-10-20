El Estado

Lunes 20 de octubre de 2025

Luisa María Alcalde exhibe lista de asistentes al relanzamiento del PAN y lanza crítica directa

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer este domingo una lista de figuras políticas que participaron en el evento de relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), realizado el sábado 18 de octubre. La morenista compartió el mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, acompañado de una imagen con los nombres de 29 asistentes al acto panista.

“¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones”, escribió Alcalde, en un tono crítico hacia los asistentes.

Entre los nombres señalados destacan Jorge Romero Herrera, actual dirigente nacional del PAN; el senador y exdirigente del partido, Marko Cortés Mendoza; el excandidato presidencial y exdiputado Ricardo Anaya Cortés; así como el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

El evento de relanzamiento del PAN busca reposicionar al partido de cara al nuevo contexto político tras las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, desde Morena se cuestiona la renovación del blanquiazul, argumentando que se trata de un reciclaje de liderazgos con amplio historial político.

La publicación de Alcalde ha generado distintas reacciones en redes sociales, avivando el debate entre simpatizantes de ambos partidos. Algunos usuarios aplaudieron la denuncia, mientras otros acusaron a Morena de desviar la atención de los temas relevantes del país.

