Internacional

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 19 de octubre de 2026

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en debate clave rumbo al balotaje en Brasil

São Paulo.– El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán este domingo en su primer debate rumbo a la segunda vuelta presidencial de Brasil, en medio de una cerrada disputa electoral y movilizaciones de simpatizantes de ambos candidatos.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula, resultado que sorprendió frente a las expectativas de las encuestas.

El debate se realizará en los estudios de TV Band en São Paulo y es considerado uno de los momentos decisivos de la campaña, a una semana del balotaje.

Los sondeos más recientes mantienen una contienda prácticamente empatada: Datafolha y Quaest ubican a Bolsonaro con 51% de intención de voto y a Lula con 49%.

Mientras decenas de miles de simpatizantes de Bolsonaro se movilizaron en la avenida Paulista, seguidores de Lula realizaron actos en Río de Janeiro y prepararon una concentración en Copacabana.

Con una diferencia mínima en las encuestas, el debate podría resultar determinante para conquistar al electorado indeciso antes de la segunda vuelta.

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

FGR detiene a César Jáuregui tras audiencia estatal; será trasladado al Altiplano por acusación de traición a la patria

Audiencia de César Jáuregui avanza entre cuestionamientos a la Fiscalía y exclusión de prueba

Proceso estatal contra César Jáuregui seguirá pese a quedar bajo custodia federal: Gilberto Loya

César Jáuregui ya está en el Altiplano; defensa advierte afectación por dos procesos simultáneos
Alcalde de Chihuahua pide respeto a la presunción de inocencia en caso Jáuregui
Inicia delegación chihuahuense misión comercial en Taiwán para atraer inversión
Detecta SSPE a 22 conductores ebrios y 177 vehículos a exceso de velocidad
Imagen oficial vincula a Interpol México con detención federal de César Jáuregui
Jorge Romero pide Estado de Derecho en caso Jáuregui y acusa a Morena de politizar investigación
Arresta Policía del Estado a mujer en posesión de presunta metanfetamina en Chihuahua
Trump plantea participación de empresas de EU en sector petrolero mexicano: Sheinbaum

Municipios

Más Noticias

Defensa de César Jáuregui cuestiona acusación por traición a la patria y advierte falta de pruebas
Putin propone reunión con Trump y Xi para negociar salida a la guerra en Ucrania
FGR investiga a empresario ligado a “La Barredora” por presunta falsificación de billetes