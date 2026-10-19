Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en debate clave rumbo al balotaje en Brasil

Lunes 19 de octubre de 2026

São Paulo.– El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán este domingo en su primer debate rumbo a la segunda vuelta presidencial de Brasil, en medio de una cerrada disputa electoral y movilizaciones de simpatizantes de ambos candidatos.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula, resultado que sorprendió frente a las expectativas de las encuestas.

El debate se realizará en los estudios de TV Band en São Paulo y es considerado uno de los momentos decisivos de la campaña, a una semana del balotaje.

Los sondeos más recientes mantienen una contienda prácticamente empatada: Datafolha y Quaest ubican a Bolsonaro con 51% de intención de voto y a Lula con 49%.

Mientras decenas de miles de simpatizantes de Bolsonaro se movilizaron en la avenida Paulista, seguidores de Lula realizaron actos en Río de Janeiro y prepararon una concentración en Copacabana.

Con una diferencia mínima en las encuestas, el debate podría resultar determinante para conquistar al electorado indeciso antes de la segunda vuelta.