Lulú Ríos: Empoderada y Lista para Ser Jueza del Distrito Morelos

Martes 8 de abril de 2025

María de Lourdes Ríos Ramírez, conocida como Lulú Ríos, se autodenomina una mujer fuerte y empoderada, una descripción que ha marcado su campaña para ser elegida como jueza del Distrito Judicial Morelos. La candidatura de Ríos cobró fuerza en las redes sociales, luego de que publicara una foto usando un vestido corto negro para promocionarse. Esta imagen rápidamente se volvió viral, generando tanto apoyo como controversia.

En una entrevista exclusiva, Ríos compartió detalles de su carrera y logros, destacando su licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y su participación en el proyecto sin fines de lucro, la Red Inocente, que trabaja para exonerar a personas injustamente sentenciadas. Además, se ha capacitado en juicios orales y justicia restaurativa, y ha sido docente en universidades privadas durante los últimos cuatro años.

A lo largo de su carrera, Lulú ha acumulado una sólida experiencia en el ámbito legal, litigando en diversas áreas del derecho, como penal y familiar, tanto a nivel local como nacional. Es socia principal de su propio despacho, donde lidera un equipo de abogados. También ha desempeñado funciones como asesora legislativa en el Congreso del Estado.

Ríos relató cómo, a pesar de enfrentar obstáculos personales, como ser madre soltera y superar la depresión posparto, ha logrado salir adelante con esfuerzo y perseverancia. Desde su graduación en 2019, se ha dedicado a su formación y ha trabajado en varios empleos para financiar sus estudios, lo que le permitió ganar su primer caso como pasante y comprar su primer automóvil.

Aunque es una de las candidatas más jóvenes, Lulú considera que su experiencia y visión son ideales para ocupar un puesto en el Poder Judicial. En la entrevista, expresó su compromiso con la justicia con perspectiva de género, subrayando la importancia de comprender y defender los derechos humanos en todos los casos. Además, propuso mejorar la integración de carpetas por parte del Ministerio Público y brindar atención psicológica a los jueces, quienes enfrentan una carga laboral considerable.

Respecto a la viralización de su campaña, Lulú explicó que, aunque no esperaba tanta atención, considera que fue una oportunidad positiva para darse a conocer más allá de su distrito. Sin embargo, aclaró que no busca promocionarse de manera superficial ni en traje de baño, como algunos rumores sugirieron. La candidata rechazó los comentarios misóginos que surgieron en los medios de comunicación y destacó que el derecho al voto debe ser ejercido con base en la preparación y capacidades de cada persona, no en su apariencia.

Finalmente, Lulú Ríos hizo un llamado a los ciudadanos a informarse bien sobre los candidatos y votar por quien consideren más capacitado, independientemente de los prejuicios sociales. "La belleza no está peleada con la capacidad ni con la inteligencia", concluyó, instando a todos a respetar el libre desarrollo de la personalidad, un derecho humano que, según ella, debe prevalecer sobre las normas sociales.