Lupita Borruel abre cuatro nuevas Casas de Enlace en zona rural: acerca servicios de la administración de Marco Bonilla

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, continúa con sus recorridos en la zona rural y en esta ocasión inauguró cuatro Casas de Enlace más, ubicadas en Nuevo Delicias, El Sauz, Bellavista y Estación Terrazas acercando de esa manera los servicios de la administración que preside Marco Bonilla.

Durante su visita, Borruel agradeció al presidente seccional Miguel Tarango por el recibimiento, el apoyo y acompañamiento, así como a la Dirección de Desarrollo Rural, con quienes ha sido posible establecer este vínculo que permite llegar de manera más cercana a las promotoras voluntarias de cada comunidad.

En cada una de las Casas de Enlace, la regidora del PAN, platicó con quienes fungirán como el puente entre la comunidad y su oficina, a fin de atender de manera más ágil las gestiones. Recordó que el alcalde Marco Bonilla le ha encomendado mantenerse cercana a la ciudadanía y garantizar una atención eficiente.

“Sé que a veces los traslados son complicados o que hay incertidumbre a la hora de hacer trámites. Para eso y más estamos a la orden, queremos evitarles vueltas, queremos que tengan certeza a dónde ir y qué papelería llevar, por ejemplo”, expresó la regidora.

Además, Borruel brindó herramientas a las promotoras para que puedan orientar a sus vecinas y vecinos en el proceso de solicitud de trámites, con el propósito de hacer eficiente la atención a la población. También compartió información sobre los servicios que ofrece el IMPAS a través de la Unidad Móvil, asesoría respecto al programa MediChihuahua y dio seguimiento a gestiones en torno a la Universidad de las Mujeres.

Con estas acciones, la regidora reiteró su compromiso de seguir trabajando para que todas las familias chihuahuenses cuenten con espacios de comunicación y gestión más cercanos.

Sindicatura Cerca de Ti llega a la seccional de Guadalupe

