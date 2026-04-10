Lupita Borruel abre diez Casas de Enlace más y refuerza el trabajo comunitario

Viernes 10 de abril de 2026

Con el compromiso de mantenerse cercana a las familias chihuahuenses y escuchar de primera mano sus necesidades, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud, anunció la apertura de nuevas Casas de Enlace en distintos puntos de la ciudad.

En esta ocasión, el proyecto crece con la instalación de diez Casas de Enlace: al norte, en CTM, Los Arroyos y Quintas Carolinas; al sur, en Luis Donaldo Colosio, Valle de la Madrid, Chula Vista y Ladrillera Sur -donde se habilitaron dos-, así como en Las Margaritas; y al sur oriente, en Punta Oriente. Estas Casas de Enlace son hogares de vecinas y vecinos comprometidos con su comunidad, que deciden abrir sus puertas para acercar la atención y acompañamiento a quienes lo necesitan.

Borruel Baquera destacó que este esfuerzo no sería posible sin la participación de las promotoras de enlace, a quienes agradeció profundamente por la confianza y por sumarse activamente a este proyecto. “Gracias por abrir sus casas y, sobre todo, su tiempo y corazón para estar al pendiente de sus colonias. Es así como, juntas y juntos, logramos atender lo que realmente importa”, expresó.

La regidora reiteró que las Casas de Enlace continúan consolidándose como un puente directo con la gente, permitiendo atender de manera más ágil las necesidades que surgen en cada sector. Este crecimiento, dijo, responde a la convicción de seguir llegando a más colonias y fortalecer el tejido social, en línea con la encomienda del alcalde Marco Bonilla de mantener un gobierno cercano y sensible.

Asimismo, adelantó que próximamente se llevará a cabo una sesión de capacitación dirigida a promotoras y promotores de Casas de Enlace, con el objetivo de brindarles herramientas que impulsen y fortalezcan su labor voluntaria en beneficio de sus comunidades.

Finalmente, la regidora del Partido Acción Nacional, reafirmó su compromiso de seguir construyendo una red ciudadana sólida, donde la colaboración y la cercanía hagan posible mejorar la calidad de vida en cada colonia, escuchando y acompañando a las familias en su día a día.