Lupita Borruel acompaña a jóvenes de la Comunidad Terapéutica Libres por Amor en el Torneo de Muay Thai 2025

Lunes 3 de noviembre de 2025

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, acudió al Torneo de Muay Thai Libres por Amor 2025 organizado por la asociación Comunidad Terapéutica para Jóvenes Libres por Amor, con quienes trabaja desde hace tiempo y donde pudo presenciar el esfuerzo y la disciplina de los jóvenes que forman parte de este proyecto.

Este torneo fue una muestra del trabajo constante que realizan los participantes, quienes a través del Muay Thai fortalecen su carácter, aprenden respeto, control y desarrollan una nueva forma de ver la vida, superando retos personales y emocionales.

Para la regidora del PAN, apoyar las causas de esta asociación es fundamental, ya que ofrecen una segunda oportunidad a jóvenes que enfrentan situaciones difíciles, ayudándolos a reconstruir su camino con apoyo, acompañamiento y actividades positivas.

Destacó que el deporte es una herramienta clave para mantener la mente enfocada y el cuerpo sano, especialmente para quienes buscan salir adelante y mantenerse firmes en sus metas.

Finalmente, Lupita Borruel reiteró su compromiso de seguir colaborando con la asociación y con quienes impulsan acciones en favor de la salud de las y los jóvenes, cumpliendo con la encomienda del alcalde Marco Bonilla, para quien proteger y fortalecer a la juventud chihuahuense es una prioridad de esta administración municipal.