Chihuahua

25.98°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Lupita Borruel convoca a la ciudadanía a donar sangre y seguir salvando vidas

Con un mensaje cercano y de agradecimiento, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, invitó a la ciudadanía a participar en la Campaña de Donación de Sangre Altruista, con la que darán inicio las actividades de la Semana de la Salud 2026.

La jornada se realizará en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea el lunes 02 de marzo, en un horario de 08:30 a 13:00 horas, en el Salón Consistorial de la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Durante su mensaje, la regidora destacó que esta será la quinta campaña de donación de sangre que organiza durante su gestión como regidora, lo que refleja un compromiso constante con la salud y la vida. En ese sentido, expresó su profundo agradecimiento a las y los ciudadanos que, campaña tras campaña, se han sumado de manera solidaria. “Gracias a la generosidad de la gente, hemos podido ayudar a salvar vidas. Cada donador cuenta y hace una diferencia real”, señaló.

Borruel subrayó que donar sangre es un acto de empatía que puede marcar la diferencia en momentos críticos, ya que donar sangre es donar vida y una sola donación puede salvar a varias personas. “Nunca sabemos cuándo podemos necesitarla nosotros o alguien que amamos, por eso es tan importante seguir fortaleciendo esta cultura de solidaridad”, añadió.

Finalmente, la regidora, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró su invitación a la ciudadanía a sumarse a esta causa y a seguir construyendo, en conjunto, una comunidad más solidaria y comprometida con la salud.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado

Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

García Harfuch confirma investigación de posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG
Hacienda entrega Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano
Denuncian mensajes misóginos de asesor de diputada frente al Congreso de Chihuahua
Harfuch asegura que secuestros en Concordia y Mazatlán no quedarán impunes
Modernización de alumbrado LED causará cierres parciales en bajo puentes del Periférico de la Juventud
Planteles 4 y 8 se coronan en el Mundialito del Cobach Zona Centro
Sheinbaum defiende eliminación del PREP en la reforma electoral

Municipios

Más Noticias

Cierra Lubbock Feeders tras 70 años por falta de ganado mexicano
Proponen terrenos en Chihuahua para la construcción de nuevo hospital del IMSS
Entrega alcalde Marco Bonilla reconocimientos a ganadores del FOMAC 9