Lupita Borruel convoca a la ciudadanía a donar sangre y seguir salvando vidas

Viernes 27 de febrero de 2026

Con un mensaje cercano y de agradecimiento, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, invitó a la ciudadanía a participar en la Campaña de Donación de Sangre Altruista, con la que darán inicio las actividades de la Semana de la Salud 2026.

La jornada se realizará en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea el lunes 02 de marzo, en un horario de 08:30 a 13:00 horas, en el Salón Consistorial de la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Durante su mensaje, la regidora destacó que esta será la quinta campaña de donación de sangre que organiza durante su gestión como regidora, lo que refleja un compromiso constante con la salud y la vida. En ese sentido, expresó su profundo agradecimiento a las y los ciudadanos que, campaña tras campaña, se han sumado de manera solidaria. “Gracias a la generosidad de la gente, hemos podido ayudar a salvar vidas. Cada donador cuenta y hace una diferencia real”, señaló.

Borruel subrayó que donar sangre es un acto de empatía que puede marcar la diferencia en momentos críticos, ya que donar sangre es donar vida y una sola donación puede salvar a varias personas. “Nunca sabemos cuándo podemos necesitarla nosotros o alguien que amamos, por eso es tan importante seguir fortaleciendo esta cultura de solidaridad”, añadió.

Finalmente, la regidora, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró su invitación a la ciudadanía a sumarse a esta causa y a seguir construyendo, en conjunto, una comunidad más solidaria y comprometida con la salud.