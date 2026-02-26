Lupita Borruel cumple compromiso con la salud de las infancias en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”

Jueves 26 de febrero de 2026

Como resultado del diálogo directo y la atención puntual a las solicitudes de la comunidad educativa, la regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, acudió al Jardín de Niños Dionisia Ruiz Burrola para acompañar el cierre de la Jornada de Salud realizada en beneficio de sus alumnas y alumnos.

La visita da seguimiento al compromiso asumido en días pasados, cuando la regidora Borruel atendió la petición realizada por la directora del plantel y acudió junto a regidoras y regidores de la fracción edilicia del PAN. En esta ocasión, la regidora estuvo acompañada por el regidor Adán Galicia, refrendando el trabajo coordinado a favor de la niñez.

La Jornada de Salud, a cargo del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, se llevó a cabo durante tres días, tiempo en el que se realizaron revisiones médicas y dentales a las niñas y los niños del kínder, además de brindar orientación a madres y padres de familia sobre hábitos de higiene fundamentales para prevenir enfermedades en la infancia.

Como parte de este esfuerzo, la regidora y el regidor realizaron la entrega de un dispensador de agua, con el objetivo de fortalecer el cuidado diario de la salud de las y los estudiantes, entendiendo que las acciones sencillas también generan cambios importantes.

Para el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, el cuidado de las infancias es primordial, por lo que se impulsan acciones que acercan servicios de prevención y atención directamente a los espacios donde las niñas y los niños crecen y aprenden. En ese sentido, la regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, ha reiterado que atender las gestiones relacionadas con la salud de las infancias es una prioridad, ya que escuchar a las escuelas y dar seguimiento puntual a sus necesidades permite generar cambios reales en la vida cotidiana de las familias.

El acompañamiento al plantel continuará, ya que en próximos días se realizará la entrega de material para actividades deportivas, así como apoyos destinados a mejorar la infraestructura escolar, como parte de una atención integral a las necesidades del centro educativo.

Finalmente, la regidora Borruel agradeció la intervención y compromiso del IMPAS, así como el respaldo de sus compañeras y compañeros de la fracción edilicia del PAN, destacando que el trabajo en equipo permite atender las gestiones ciudadanas de manera cercana, sensible y efectiva.