Lupita Borruel impulsa jornada de salud para jubilados de Telmex en coordinación con IMPAS y Secretaría de Salud

Jueves 20 de noviembre de 2025

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, realizó una nueva jornada de salud para personal jubilado de Telmex en coordinación con el IMPAS y la Secretaría de Salud del Estado, atendiendo la solicitud presentada por Martha Aguirre, delegada de jubilados.

En esta jornada se brindó atención a cerca de 100 personas, quienes recibieron vacunación, atención psicológica, revisión médica y tamizajes metabólicos, con el objetivo de acercar servicios oportunos de prevención y detección.

La regidora de la fracción edilicia del PAN, agradeció la confianza del sindicato y de las y los asistentes, y destacó que estas acciones se concretan gracias al trabajo interinstitucional, que permite ofrecer apoyos directos y eficientes a grupos que requieren seguimiento constante.

Asimismo, mencionó que el alcalde Marco Bonilla ha impulsado la colaboración entre dependencias municipales y estatales para ampliar el alcance de estos servicios y facilitar el acceso a la atención.

Finalmente, Borruel reiteró que estas jornadas forman parte de los esfuerzos de salud preventiva dirigidos a los distintos sectores del municipio de Chihuahua, fortaleciendo el compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la población.