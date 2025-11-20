Chihuahua

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Lupita Borruel impulsa jornada de salud para jubilados de Telmex en coordinación con IMPAS y Secretaría de Salud

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, realizó una nueva jornada de salud para personal jubilado de Telmex en coordinación con el IMPAS y la Secretaría de Salud del Estado, atendiendo la solicitud presentada por Martha Aguirre, delegada de jubilados.

En esta jornada se brindó atención a cerca de 100 personas, quienes recibieron vacunación, atención psicológica, revisión médica y tamizajes metabólicos, con el objetivo de acercar servicios oportunos de prevención y detección.

La regidora de la fracción edilicia del PAN, agradeció la confianza del sindicato y de las y los asistentes, y destacó que estas acciones se concretan gracias al trabajo interinstitucional, que permite ofrecer apoyos directos y eficientes a grupos que requieren seguimiento constante.

Asimismo, mencionó que el alcalde Marco Bonilla ha impulsado la colaboración entre dependencias municipales y estatales para ampliar el alcance de estos servicios y facilitar el acceso a la atención.

Finalmente, Borruel reiteró que estas jornadas forman parte de los esfuerzos de salud preventiva dirigidos a los distintos sectores del municipio de Chihuahua, fortaleciendo el compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la población.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada

Adiós a “Doña Rafa”, el alma de los burritos en el Cobach 2

Regidores del PAN reconocen el apoyo del alcalde Marco Bonilla en la primera Posada de Deportistas del Municipio
Sheinbaum encabeza Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
José Luis Villalobos reconoce aporte de la guía "Viva Chihuahua" a la difusión turística de la capital
Localizan restos de hombre desaparecido hace 21 años en Connecticut
Localizan a dos hombres ejecutados y una camioneta incinerada en Nonoava
Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE, a los 75 años
Senado eroga más de 27 mil pesos para retrato de Gerardo Fernández Noroña, generando controversia sobre austeridad
Presentan “Mi Entorno Rosa”, programa comunitario para prevenir adicciones desde los hogares

Municipios

Más Noticias

Apoya Estado con paquetes de alimento a habitantes de comunidades de Carichí
Plagian a conductor y le roban camioneta en la vía corta Chihuahua–Parral
Hoy cierra la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior del Estado