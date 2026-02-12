Lupita Borruel invita a unir fuerzas en función de lucha libre contra el cáncer infantil

Jueves 12 de febrero de 2026

La regidora Lupita Borruel Baquera, presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, invita a la ciudadanía a unirse y participar en la Gran Función de Lucha Libre con causa, un evento impulsado por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD).

La función se llevará a cabo este domingo 15 de febrero a las 12:00 del mediodía, en el Gimnasio del Deporte Adaptado, y tiene como objetivo apoyar la lucha contra el cáncer infantil, promoviendo la solidaridad, la participación comunitaria y la convivencia familiar.

Para asistir, las y los interesados podrán obtener su boleto a cambio de una despensa, la cual será destinada íntegramente a esta noble causa. La entrega de despensas para el canje de boletos se realiza en las instalaciones del IMPAS, ubicadas en la calle Cuarta número 2007, Zona Centro, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La cartelera incluye una exhibición de alumnos de Lucha Libre CUU, así como encuentros entre destacados luchadores locales y nacionales. La función estelar contará con la participación de Eddy Maceyra, Camaleón Jr. y Kabuky, quienes se enfrentarán a Chicano Omega y Bory Ornelas, garantizando un espectáculo lleno de emoción para niñas, niños y adultos.

Borruel destacó la importancia de apoyar este tipo de eventos, señalando que la salud y la calidad de vida de la niñez son temas que nos ocupan y nos deben unir a todas y todos como ciudadanos. Asimismo, subrayó que estas acciones demuestran que, cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, se pueden generar espacios de apoyo, conciencia y esperanza para quienes más lo necesitan.

Con actividades como esta, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la salud, el deporte y las causas sociales, impulsando iniciativas que fortalecen el tejido social y fomentan una ciudad más solidaria y participativa.