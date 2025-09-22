Lupita Borruel llama a tomar precauciones ante los cambios de clima con la llegada del otoño

Lunes 22 de septiembre de 2025

Con el inicio de la temporada de otoño, la regidora Lupita Borruel, exhortó a la ciudadanía a reforzar los cuidados de salud frente a los cambios de clima que caracterizan a esta época del año.

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, destacó que durante estas semanas es común experimentar mañanas y noches con temperaturas frescas o templadas, contrastando con tardes todavía muy calurosas. Estos contrastes, explicó, suelen favorecer la presencia de enfermedades respiratorias, por lo que es fundamental que la población tome medidas preventivas para evitar contagios.

Borruel invitó a mantenerse bien hidratados, usar ropa adecuada al clima y no descuidar la alimentación, ya que estos hábitos fortalecen el sistema inmunológico. De igual forma, subrayó la importancia de estar atentos a síntomas de resfriado, influenza, COVID o influenza estacional, y en caso de presentarlos, reforzar las medidas de cuidado personal, como el uso correcto del cubrebocas, cubrirse al estornudar o toser y evitar la automedicación.

“La prevención es la mejor herramienta que tenemos para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. En esta temporada debemos proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, pues son quienes enfrentan mayor riesgo ante los cambios bruscos de temperatura”, señaló la regidora del Partido Acción Nacional.

Finalmente, destacó que para el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla es prioridad cuidar de la salud de las y los chihuahuenses, y que a través del IMPAS y la Comisión de Salud, se continuarán impulsando acciones y trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Salud para abordar de forma preventiva las enfermedades propias de esta temporada.