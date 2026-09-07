Lupita Borruel participó en la jornada de limpieza en el río Sacramento

Lunes 7 de septiembre de 2026

El pasado sábado, la regidora del Partido Acción Nacional, Lupita Borruel, atendió la invitación realizada por la asociación José Antonio Ro y el Club de Leones Chihuahua YMCA, quienes, junto con Fundación México y distintos colectivos de la capital, convocaron a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza en el Río Sacramento.

Ante esta invitación, y convencida de la importancia de respaldar las iniciativas que surgen desde la comunidad, Borruel gestionó la colaboración de distintas dependencias municipales para fortalecer las labores de limpieza, contando con el respaldo del alcalde Marco Bonilla.

Gracias a estas gestiones, las y los participantes contaron con hidratación, mientras que el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) instaló un módulo de primeros auxilios y la Dirección de Servicios Públicos Municipales apoyó con maquinaria para el retiro y movimiento de escombro y basura.

A la jornada también acudieron las brigadas de la diputada federal Manque Granados, a quienes agradeció por sumar esfuerzos y trabajar en favor del bien común.

Para Lupita Borruel, atender este tipo de solicitudes es fundamental, pues está convencida de que el trabajo en conjunto es el que verdaderamente hace la diferencia.

“Quiero felicitar y agradecer a todas las personas que, de manera voluntaria, acudieron a participar en esta jornada. Detrás de cada persona que decide dedicar parte de su tiempo a cuidar nuestra ciudad hay un verdadero compromiso y un deseo de recuperar estos espacios para todos”, expresó.

La presidenta de la Comisión de Salud destacó que estas acciones buscan devolverle dignidad al Río Sacramento y permitir que las familias puedan volver a disfrutarlo de manera recreativa y responsable.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras acciones en los espacios que compartimos.

“Cada vez que dejamos basura o tiramos escombro en lugares como este, estamos afectando un espacio que también es nuestro y que forma parte de la vida de nuestra ciudad. Cuidar el Río Sacramento no depende solamente de quienes acuden voluntariamente a limpiarlo; depende de todas y todos nosotros”, señaló.

La regidora reiteró su reconocimiento a las asociaciones, colectivos, dependencias y personas voluntarias que participaron en esta jornada, y refrendó su compromiso de continuar atendiendo y respaldando las iniciativas ciudadanas que contribuyan a recuperar y preservar los espacios naturales de Chihuahua.