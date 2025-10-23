Lupita Borruel reconoce la labor y compromiso de los médicos en su día

Jueves 23 de octubre de 2025

La regidora del Partido Acción Nacional, Lupita Borruel, se une con respeto a la conmemoración del Día del Médico, al reconocer en cada profesional de la salud su vocación de servicio, dedicación y compromiso con la vida.

Como presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, manifestó que continuará fortaleciendo la comunicación con el personal médico que desempeña su labor en hospitales, consultorios y comunidades. Señaló que seguirá impulsando acciones que respalden su trabajo, promuevan condiciones laborales adecuadas y contribuyan a su desarrollo profesional, como ha sido el caso de las capacitaciones impartidas en temas especializados, entre ellas el curso de bases de la hematología.

“Extiendo una felicitación y, sobre todo, un agradecimiento a quienes, con su esfuerzo diario, protegen y cuidan la salud de las y los chihuahuenses. Su labor representa un pilar fundamental para el cuidado y desarrollo de nuestra sociedad”, expresó la regidora.

De esta manera, Lupita Borruel refrenda su reconocimiento a los médicos y médicas del municipio, por su entrega y compromiso con el cuidado de la salud de la comunidad.