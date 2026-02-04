Lupita Borruel subraya la importancia del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

Miércoles 4 de febrero de 2026

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, destacó la relevancia de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, educación y detección oportuna frente a una enfermedad que impacta de manera profunda a miles de familias.

Borruel señaló que comprende lo complejo que resulta enfrentar un diagnóstico de cáncer, no solo para quien lo padece, sino también para madres, padres, hijas, hijos y personas cuidadoras que acompañan el proceso. Por ello, afirmó que su trabajo se mantiene enfocado en impulsar estrategias que ayuden a informar, prevenir y atender de manera temprana.

“Cada cifra representa una historia real. Por eso seguimos ocupados trabajando de la mano con médicas y médicos del estado, así como con asociaciones civiles, porque cuando sumamos esfuerzos logramos llegar a más personas con información clara y atención oportuna”, expresó.

De acuerdo con datos provenientes principalmente de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI y reportes de la Secretaría de Salud Estatal, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en Chihuahua. La entidad se mantiene entre las primeras del país en tasas de mortalidad por tumores malignos, superando la media nacional.

En el caso específico del cáncer de mama, Chihuahua registra una de las tasas más altas de mortalidad a nivel nacional, con un impacto mayor en mujeres adultas. Entre 2023 y 2025 se han contabilizado más de 3 mil casos de cáncer de mama en el estado, y tan solo en el último año, los registros preliminares muestran un número significativo de defunciones asociadas a este padecimiento, lo que refuerza la urgencia de la detección temprana.

La regidora de PAN enfatizó que la prevención es una de las herramientas más efectivas para reducir el impacto del cáncer. En ese sentido, reconoció el trabajo que realiza la administración del alcalde Marco Bonilla, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención en Salud (IMPAS), con programas orientados a la información, la detección oportuna y la canalización a servicios médicos especializados.

“Hablar de cáncer también es hablar de prevención, de revisiones a tiempo y de acceso a información confiable. Desde el municipio seguiremos impulsando acciones que ayuden a cuidar la salud de las y los chihuahuenses desde antes de que la enfermedad avance”, agregó.

Finalmente, Lupita Borruel hizo un llamado a la ciudadanía a no postergar estudios médicos, a informarse y a acompañar con empatía a quienes enfrentan esta situación, recordando que la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.