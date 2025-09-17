El Estado

MORENA AFILIA DE MANERA UNILATERAL Y SIN CONSENTIMIENTO A SECRETARIA DE GRUPOS VULNERABLES DEL MOVIMIENTO TERRITORIAL DEL PRI; FERMÍN ORDOÑEZ

El líder estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordoñez, hizo pública una situación grave y profundamente preocupante: nuestra representante fue afiliada de manera unilateral y sin su consentimiento al partido MORENA, apenas unos meses después de haber tomado protesta, el pasado 17 de enero del presente año, como Secretaria de Grupos Vulnerables del Movimiento Territorial del PRI.

Esta afiliación, que aparece en el portal oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), en la liga pública: https://deppp-partidos.ine.mx/afiliadosPartidos, tiene fecha del 28 de abril de 2025, es decir, cuatro meses después de que la lic. Martínez Mariscal asumiera de manera formal y activa su cargo dentro de nuestra estructura partidista.

"Es absolutamente inaceptable que MORENA presuma a diario el crecimiento de su padrón de afiliados, cuando en los hechos recurre a prácticas autoritarias y fraudulentas, incorporando a ciudadanos sin su conocimiento ni aprobación, y mucho menos sin contar con un formato de afiliación firmado", declaró el emetista.

"Desde el PRI y desde el Movimiento Territorial de Chihuahua, lamentamos, condenamos y reprobamos enérgicamente estas acciones que atentan contra la voluntad ciudadana, la transparencia política y el respeto a la libertad de militancia, expuso el priista.

Exigimos una explicación por parte de MORENA y una revisión inmediata por parte del INE ante estos casos de afiliación forzada que vulneran la confianza en las instituciones democráticas.
La participación política debe ser un acto libre, voluntario y consciente. Cualquier intento por manipular esta libertad, por mínima que sea, representa una traición a la democracia, sentenció Ordoñez.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

