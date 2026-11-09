Maduro estudia la Biblia y el Corán en prisión; reportan pérdida de peso durante su reclusión

Lunes 9 de noviembre de 2026

Nueva York, Estados Unidos.- El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dedicado buena parte de su tiempo en prisión al estudio de textos religiosos y filosóficos, entre ellos la Biblia y el Corán, mientras permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, de acuerdo con información publicada por la prensa estadounidense.

Personas familiarizadas con sus condiciones de reclusión señalaron que el exmandatario, de 63 años, mantiene encuentros con capellanes del centro penitenciario, incluidos un sacerdote y un rabino, como parte de un creciente interés por cuestiones espirituales.

Maduro, quien anteriormente se identificó como católico practicante y aseguró tener ascendencia judía sefardí, habría comenzado a profundizar en el estudio del judaísmo después de su captura, aunque se desconoce si este acercamiento responde a motivaciones religiosas o intelectuales.

El exmandatario fue detenido el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan acusaciones federales relacionadas con el tráfico de drogas y se han declarado no culpables.

Durante su estancia en prisión, Maduro también habría experimentado una considerable pérdida de peso. Fuentes cercanas a su situación señalaron que ha manifestado inconformidad con la calidad de los alimentos que recibe en el centro penitenciario.

Por su parte, Cilia Flores, de 70 años, enfrenta complicaciones de salud durante su reclusión. Según documentos judiciales citados en el reporte, ha perdido más de 11 kilogramos, presenta problemas médicos y ha requerido atención por dolores en el pecho.

La defensa de Flores solicitó su liberación por motivos relacionados con su estado de salud; sin embargo, la petición fue rechazada por el juez Alvin K. Hellerstein, quien posteriormente falleció. El caso quedó bajo la responsabilidad de la jueza federal Analisa Torres.

Maduro permanece en una unidad penitenciaria que anteriormente ha albergado a otros detenidos de alto perfil, mientras se prepara para enfrentar el juicio previsto para 2027.

El proceso judicial continúa bajo la atención internacional, en medio de los cambios políticos que atraviesa Venezuela tras la salida de Maduro del poder.