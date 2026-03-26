Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

Jueves 26 de marzo de 2026

Nueva York, EE. UU. — El expresidente venezolano Nicolás Maduro compareció este jueves por segunda vez ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas, en un proceso legal de alto perfil tras su captura por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, desde que fueron trasladados tras una operación militar estadounidense en Caracas. Ambos se declararon no culpables en su primera audiencia y han sostenido que los cargos en su contra son infundados.

La audiencia de este jueves, prevista en la Corte Federal Daniel Patrick Moynihan en Manhattan, es clave en la fase preliminar del caso y se centró en las peticiones de la defensa sobre posibles fallas procesales y restricciones para acceder a fondos que permitan cubrir honorarios legales. La defensa ha argumentado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha bloqueado recursos necesarios para contratar abogados privados, lo cual, aseguran, viola derechos constitucionales de Maduro.

Durante el traslado desde la cárcel hasta la sede judicial, un fuerte operativo de seguridad acompañó a Maduro y Flores, en medio de concentraciones de manifestantes tanto a favor como en contra de su detención.

El exmandatario, quien gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura, enfrenta cargos basados en una acusación federal de 2020 que le imputa cargos de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, entre otros delitos graves. Las audiencias preliminares continuarán mientras se define si habrá juicio, el cual podría llevarse a cabo hasta dentro de uno o dos años.

El proceso judicial de Maduro ha generado atención internacional por su complejidad legal y su impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que desde la captura han evolucionado en un contexto de tensiones diplomáticas sin precedentes.