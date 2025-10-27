Maestros de Guachochi se manifiestan frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia y paz

Lunes 27 de octubre de 2025

Guachochi, Chih. — Decenas de maestros y habitantes del municipio de Guachochi se manifestaron este lunes frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia y condiciones de seguridad en la región, luego de los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana que dejaron un saldo de siete personas sin vida.

La protesta coincidió con la reunión semanal de la Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el alcalde José “Pepe” Yáñez, quienes analizan estrategias para reforzar la seguridad en la cabecera municipal y las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Los docentes portaban pancartas y globos blancos como símbolo de paz, manifestando su indignación por los recientes actos de violencia, entre ellos el asesinato del profesor Luis Ever C. P., reconocido y respetado miembro del sector educativo local.

Con mensajes como “No más violencia”, “Queremos vivir y enseñar en paz” y “Justicia para nuestros compañeros”, los manifestantes exigieron a las autoridades actuar de manera inmediata y efectiva ante la situación de inseguridad que enfrenta el municipio.

La comunidad magisterial denunció que el miedo y la incertidumbre se han extendido entre las escuelas y las familias, afectando el desarrollo de las actividades educativas. Los maestros solicitaron una mayor presencia policial, así como acciones concretas que garanticen la protección de los habitantes y de quienes trabajan en el sector educativo.

El mitin transcurrió de manera pacífica, pero con un fuerte llamado a las autoridades para ser escuchados y atendidos. “No bajaremos la voz hasta que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos”, expresaron algunos de los participantes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado en la zona sur no ha informado si tuvo participación en la Mesa de Seguridad ni ha dado a conocer avances en la investigación del multihomicidio ocurrido el fin de semana.