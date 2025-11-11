Magistrado presidente del TEE entrega informe del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2025

Martes 11 de noviembre de 2025

Hugo Molina Martínez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Chihuahua, entregó al Congreso del Estado el informe de resultados correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2025, en el que se resolvieron el 80% de los asuntos.

Minutos antes de remitir el documento a Oficialía de Partes, Molina Martínez destacó que el 20% de los asuntos restantes fueron enviados a instancias federales, de los cuales el 92.04% concluyó con la confirmación de las sentencias. “Salimos avantes de este proceso inédito y complejo”, afirmó.

El magistrado indicó que el TEE también ha resuelto casos relacionados con violencia política en razón de género y la posibilidad de que ciertas comunidades rurales migren del sistema de partidos al sistema de usos y costumbres.

Asimismo, resaltó su participación en la audiencia pública sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde defendió la existencia de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) y la relevancia del federalismo para el desarrollo democrático de México. “Representamos el 0.08% del presupuesto de gobierno. Nuestra efectividad y porcentaje presupuestal son aspectos que deberían considerarse al elaborar la nueva reforma electoral”, agregó.

Sobre el tema de campañas anticipadas, Molina Martínez señaló la proliferación de bardas con nombres e imágenes de aspirantes a cargos populares en el municipio de Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027. Explicó que primero estos casos son revisados por el Instituto Estatal Electoral antes de llegar al Tribunal.

El magistrado adelantó que actualmente se encuentran en curso asuntos relacionados con una senadora chihuahuense y la presentación de informes fuera de tiempo, sin ofrecer mayores detalles sobre los implicados.