Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua: -4.5°C

Lunes 24 de noviembre de 2025

La región de Majalca reportó este lunes la temperatura más baja en el estado de Chihuahua, con -4.5 grados centígrados, según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La zona serrana concentró las temperaturas más frías de la jornada: Madera alcanzó -2.8°C, Temósachi -2.3°C, mientras que Cuauhtémoc, Creel y Chinatú registraron -0.2, -0.2 y -0.4°C, respectivamente. Por su parte, San Juanito y Basaseachi reportaron mínimas de 0.8 y 1°C, Balleza 1.2°C y Janos 2.5°C. La capital del estado amaneció con 4.7°C, mientras que Ahumada y Nuevo Casas Grandes registraron 2.8°C y 4.1°C.

El frío matutino contrastó con las temperaturas máximas de la tarde, que alcanzaron los 20.4°C en Majalca, 14.3°C en Madera y 18.1°C en Temósachi.

Protección Civil advirtió sobre la presencia de heladas en partes de la sierra y condiciones de temperaturas muy frías en la zona serrana, derivadas del Frente Frío 16 que atraviesa el norte del país. Las autoridades señalaron que el clima frío persistirá por las mañanas, con un incremento gradual de temperatura hacia la tarde en las próximas jornadas.