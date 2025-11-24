El Estado

16.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 24 de noviembre de 2025

Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua: -4.5°C

La región de Majalca reportó este lunes la temperatura más baja en el estado de Chihuahua, con -4.5 grados centígrados, según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La zona serrana concentró las temperaturas más frías de la jornada: Madera alcanzó -2.8°C, Temósachi -2.3°C, mientras que Cuauhtémoc, Creel y Chinatú registraron -0.2, -0.2 y -0.4°C, respectivamente. Por su parte, San Juanito y Basaseachi reportaron mínimas de 0.8 y 1°C, Balleza 1.2°C y Janos 2.5°C. La capital del estado amaneció con 4.7°C, mientras que Ahumada y Nuevo Casas Grandes registraron 2.8°C y 4.1°C.

El frío matutino contrastó con las temperaturas máximas de la tarde, que alcanzaron los 20.4°C en Majalca, 14.3°C en Madera y 18.1°C en Temósachi.

Protección Civil advirtió sobre la presencia de heladas en partes de la sierra y condiciones de temperaturas muy frías en la zona serrana, derivadas del Frente Frío 16 que atraviesa el norte del país. Las autoridades señalaron que el clima frío persistirá por las mañanas, con un incremento gradual de temperatura hacia la tarde en las próximas jornadas.

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras

PAN Chihuahua instala su Consejo Estatal; Daniela Álvarez llama a la unidad y a respetar el liderazgo de la gobernadora

Infonavit concluirá en diciembre de 2025 la regularización de 4.8 millones de créditos impagables

Fallece trabajador que cayó de Torre Centinela en Ciudad Juárez
EE. UU. designa al “Cartel de los Soles” como organización terrorista; Venezuela rechaza la medida
Sentencian a 22 años de prisión a “El Herrero” por homicidio en Cuauhtémoc
Más de un millón de tráileres paralizados en México: Frente Democrático Campesino
Suspenden clases en escuela de Casas Grandes tras detención del director por abuso sexual
Chihuahua combate 598 incendios forestales y avanza en programas de reforestación durante 2025
Transportistas y campesinos toman la Aduana Fronteriza del Puente Libre en Chihuahua
Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras

Municipios

Más Noticias

Realiza Gobernación Estatal 379 inspecciones y clausura 5 establecimientos durante la última semana
Empresa chihuahuense Sinibí Jípe hace historia en Shark Tank México
Bate histórico de Shohei Ohtani se vende en subasta por 300 mil dólares